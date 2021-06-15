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    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can

    KSÜ Rektörü Prof. Dr. Can: 'Kızımın mutlaka sınavı kazanması gerekir' diye telkinim olmadı

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    KSÜ Rektörü Prof. Dr. Can, kızı Esra Aslancan'ın doktora sınavını kazanamayınca Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümleri Başkanı Doç. Dr. Sağır'ın istifasını istediği yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Prof. Dr. Can, "Bölüm başkanına, 'Kızım sınavı kazanmadı, istifa etmesi lazım' gibi kesinlikle böyle bir telkinim yoktur" dedi.

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) geçen yıl Eylül ayında doktora öğrencisi almak için sınav yaptı. Eğitim Bilimleri Doktora Sınavı'nın sonuçları 22 Eylül 2020'de açıklandı.

    Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın kızı Esra Aslancan 58 puan alarak sınavı kazanamadı. Bunun üzerine Rektör Can'ın, Eğitim Fakültesi Dekanı Nail Yıldırım'ı yanına çağırarak 'Benim kızım nasıl sınavı kazanmaz?' diye serzenişte bulunup, aynı zamanda sınav komisyonu başkanı olan Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümleri Bölüm Başkanı Doç Dr. Mahmut Sağır'ın istifa etmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü. 

    'Kavga sonrası görevden uzaklaştırıldı'

    İstifa etmesi istendiği öne sürülen Doç. Dr. Sağır, 24 Eylül 2020'de öğretim üyesi Doç. Dr. Y.C. ile öğrenci danışmanlığı nedeniyle kavga etti. Fakülte binasında yaşanan ve güvenlik kameralarının da kaydettiği kavgayla ile idari soruşturma başlatılırken, Doç. Dr. Sağır, bu gelişme sonrası Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevinden istifa etti. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ise aynı gün Sağır ve Y.C.'i görevden uzaklaştırdı.

    Sağır, YÖK ve savcılığa suç duyurusunda bulundu

    Doç. Dr. Sağır istifa ettikten sonra Rektör Prof. Dr. Niyazi Can hakkında hem Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) suç duyurusunda bulundu. Doç. Dr. Sağır, YÖK'e gönderdiği suç duyurusunda Rektör Can'ın, kızının sınavı kazanması için hem kendisine hem de komisyon üyelerine baskı yapıp telkinde bulunduğunu, Y.C. ile yaptığı kavganın da bahane edilerek görevinden haksız yere uzaklaştırıldığını belirtti. Doç. Dr. Sağır, Rektör Can'ın görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

    'Haberlerin yüzde 100'ü çarpıtılmış haberler'

    İddialarla ilgili olarak Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Niyaz Can, açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Can, İstiklal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan kızı Esra Aslancan'a özel bir sınav yapılmadığını, diğerleri gibi şartları taşıdığı için doktora sınavına girdiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Basında çıkan haberlerin yüzde 100'ü çarpıtılmış haberler. Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Doktora programı alanında sınav açılıyor. Kızım Esra Aslancan da diğer adaylar gibi sınava başvuruyor, sınav 21 Eylül 2020'de yapılıyor. 60 puan alan sıralamaya giriyor ancak Esra Aslancan'a 58 verilerek başarısız kabul ediliyor. Ve kızım da geriye çekiliyor 'Ben niye başarısız oldum?' diye bir itiraz içerisine girmiyor." 

    'Hiçbir kimseye telkinde bulunmadım'

    Sınav öncesi ve sonrası Eğitim Fakültesi Dekanı ile kızının durumuyla ilgili bir görüşme yapmadığını da belirten Prof. Dr. Niyazi Can, şöyle devam etti:

    • "Sınav öncesi Esra Aslancan'ın 'Mutlaka sınavı kazanması gerekir' şeklinde hiçbir kimseye telkinde bulunmadım. Hiçbir çocuğumla ilgili hiçbir komisyonu hayatımda etkilemedim. Beni bilenler çok iyi biliyor. En önemli mizacım ve özelliğim adalettir ve insanların hak etmişse belli yerlere gelmesidir. Burada bir doktora öğrencisi olmak isteyen kızım sınav neticesinde de kazanmadı olarak kendisine intikal ediyor.
    • Bölüm başkanına, 'Kızım sınavı kazanmadı, istifa etmesi lazım' gibi kesinlikle böyle bir telkinim yoktur. Kendisinin 3 gün sonraki kavgasından dolayı soruşturma başlatılıyor ve sınav 21 Eylül'de oluyor, 28'inde de 'İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bölüm başkanlığından ayrılıyorum' diyor."
    ‘Damadımın üniversiteye açıktan atama ile atandığı iddiaları asılsız’

    Esra Aslancan'ın eşi Mehmet Aslancan'ın üniversiteye açıktan atama ile memur olarak atandığı iddiaların da asılsız olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Can, damadının Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olarak Gaziantep'te görev yaptığını, kurumlar arası geçiş kapsamında başvurusunun ardından hem şehit kardeşi hem de eş durumu nedeniyle göreve başladığını kaydetti. 

    Diğer kızı Emine Can Mercan'ın da Kayseri Erciyes Üniversitesi Develi Meslek Yüksekokulu'nda çocuk gelişimi programında öğretim görevlisiyken 2013 yılında Sütçü İmam Üniversitesi'nin yayınladığı ilandaki şartları taşıdığı ve komisyonun onayıyla göreve başladığını kaydeden Rektör Pof. Dr. Niyazi Can, Doç. Dr. Sağır'ın doktora sınavının bahane edilerek açığa alındığı iddialarıyla ilgili olarak da şöyle dedi:

    "İki akademisyen arasında kavga yaşanıyor. Kavgayla ilgili Eğitim Fakültesi bir soruşturma komisyonu kuruyor. 3 profesörden oluşan komisyon, bunların dilekçelerindeki yüksek derecedeki ithamlarını görünce rektörlüğü bu kişilerin hem güvenliği hem de soruşturmanın selameti açısından her ikisinin de açığa alınmasının yararlı olacağını ifade ediyorlar. Bunun üzerine biz de rektörlük olarak komisyonun teklifini kabul ettik ve bu 2 kişi açığa alındı. Basına yansıyan haberlerde 'Ben, rektörün kızını doktoraya almadığım için soruşturma açıldı, almadığım için soruşturma uzatılıyor, açığa alındım.' Zerre kadar uzaktan-yakından iki olayın bir ilgisi bulunmamaktadır."

    Doç. Dr. Sağır açıklama yapmadı

    Doktora sınavının ardından yapılan baskılar nedeniyle istifa etiği öne sürülen Doç. Dr. Mahmut Sağır ise soruşturmanın devam ettiğini, soruşturma aşamasında iddialarla ilgili açıklama yapmanın etik ve yasal olmadığını kaydetti.

     

    Etiketler:
    istifa, Mahmut Sağır, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Niyazi Can
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