Adalet Bakanı Gül: Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini belirtti.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'de saldırıya uğrayan avukat meslektaşımıza, icra memurumuza ve işlem yardımcılarına büyük geçmiş olsun. Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 15, 2021

​Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.