Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi, 84 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 955 kişinin Kovid- 19 testi pozitif çıktı, 84 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı.

yapıldı. 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kiş i hayatını kaybetti.

kişinin testi çıktı, i hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 886 oldu,

4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinası sona erdi.

İyileşen sayısı toplamda 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. © Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Türkiye 15 Haziran 2021 Kovid-19 Tablosu

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.