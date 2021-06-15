Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi, 84 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre;
- Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı.
- 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.
- Ağır hasta sayısı 886 oldu,
- 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinası sona erdi.
- İyileşen sayısı toplamda 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.
© Fotoğraf : Sağlık BakanlığıTürkiye 15 Haziran 2021 Kovid-19 Tablosu
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.
Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
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