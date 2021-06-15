Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların verilerine ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:
"1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?"
1 MİLYON DOZ aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.
Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
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