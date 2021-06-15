Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de bugün 1 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de Kovid-19 aşısı olanların verilerine ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?"

1 MİLYON DOZ aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.