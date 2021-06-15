Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u, 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurup, ayağının sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Özkan Yarbi, 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, tahliyesi isteyip, “Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım. İşime gücüme bakacağım" dedi.

Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme savcısı, sanık Özkan Yarbi hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz alan Özkan Yarbi, "Pişmanım. Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım, işime gücüme bakacağım" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, son savunma için duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Özkan Yarbi, velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istemiş, Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluşmuştu.

Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline binmişti. Özkan Yarbi barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma çıkmıştı.

Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başlamış, durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek inip kaçmaya başlamıştı.

Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etmiş, yaralanan Hatun Koç, kaldırıldığı hastanede uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştı.

Olayın ardından tutuklanan Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılmıştı.