Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması

Bir dönem yakın dost olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve sanatçı Seda Sayan’ın arasında sitem ile başlayan tartışması ağır suçlamalara dönüştü.

Hürriyet'in haberine göre, Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başlayan gerginlik, Seda Sayan'ın Erbil hakkındaki tecavüz iddiasıyla tırmandı.

Erbil: Bir kez bile sağlık durumumu sormadı

Erbil, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı:

"Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar."

Sayan: Allah ıslah etsin

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

Ardından Seda Sayan, sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

​Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek, "Dua et çocuklarının hatırına, Allah'tan af dile, benden değil" ifadelerini kullandı.