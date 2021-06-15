TCMB'den Çin ile yapılan swap anlaşmasına ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını, anlaşma kapsamında artırılan rakamın bugün itibarıyla hesaplara girdiğini duyurdu.