Saadet Partili Asiltürk: Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için, benim gözetimimde bir liste hazırlanacak

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, partideki bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Kongre başkanlığına sunulacak'

Saadet Partisi içerisinde yeni bir liste hazırlayacağı belirten Oğuzhan Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

47- Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin. — Oğuzhan Asiltürk (@spoasilturk) June 15, 2021

'Sadece iktidarı tenkit ediyor'

Bir tweetinde ise Saadet Partisi'ne neden oy verilmediğinin anlatan Asiltürk, "İnançlı olduklarını söyleyen gençlere, hangi partiye oy veriyorsunuz diye sorulunca, hiçbir partiye oy vermiyoruz diyorlar. Anket görevlisi sizin inancınıza uygun bir parti var. Saadet Partisi, ona niçin oy vermiyorsunuz diye sorunca, gençler biz o partinin de bizim inançlarımızı, savunduğunu duymadık. Basında yer alan haberleri izliyoruz, o parti de diğer partiler gibi sâdece iktidarı tenkit ediyor diye cevap veriyor..." dedi.

'Saadet Partisi'ne destek azaldı'

Asiltürk, "İnşaAllah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir. Erbakan Hocamızdan sonra, Saadet Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim iş birliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, aynı oyu alamadığımız için milletvekili çıkaramadık" paylaşımını yaptı.