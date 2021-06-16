BELTUR, 42 hastanede kantinlerini kapattı

İBB'nin gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, 2013 yılının aralık ayında kamu hastanelerinde kantin-otomat hizmetine başladı. Pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 55 hastane ve 78 noktada yaklaşık bin personelle çalıştı. BELTUR'un 2019 şubat ayı itibariyle ise kamu hastaneleri ile yaptığı kantin-otomat sözleşme süreleri sonlanmaya başladı. BELTUR, sözleşmelerin uzatılmasıyla ilgili başvurusunu önce sözlü, daha sonra da yazılı olarak İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne yaptı.

Ancak yapılan başvurulara ilgili kurumlardan yazılı geri dönüş yapılmadı. Yapılan yüz yüze görüşmelerde alınan sözlü mutabakatlara istinaden sözleşmesi biten noktalarda hizmet verilmeye devam edildi. BELTUR, 2020 mart ayı itibari ile salgın döneminde de kesintisiz hizmet vermeye devam etti. Hastane şubelerini 7 gün 24 saat açık tuttu. Ancak bu dönemde süresi tamamlanan noktaları, sözleşmelerdeki cezai hükümler nedeniyle tahliye etti.

Gelinen noktada BELTUR, 55 hastanede sürdürdüğü hizmetlerine 42 hastanede son verdi. Yılda ortalama 15 milyon hastaya, hasta yakınına, refakatçiye, sağlık personeline hizmet veren BELTUR hizmet noktaları kapandıktan sonra yerlerine ikame bir kantin-otomat hizmeti kurulmadı.

Sözleşme yenilenmemesi nedeniyle Tuzla Devlet, Kartal Koşuyolu Devlet ve Beylikdüzü Devlet hastanelerindeki BELTUR noktaları temmuz ayından itibaren kapatılacak. Siyami Ersek Hastanesi'ndeki kantin faaliyetlerine de aralık ayında son verilecek. 15 Temmuz 2022 itibariyle hizmet verilen tüm noktalar kapatılmış olacak.