Dışişleri'nin yalısına 3 milyon TL'lik mobilya satın alındı

Dışişleri Bakanlığı’nın kullandığı İstanbul’daki Müşir Fuat Paşa Yalısı için milyonlarca 2 milyon 895 bin TL'lik mobilya satın alındı.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre ihale kapsamında, makam odalarına, makam dinlenme odalarına, özel kalem odasına, toplantı ve basın toplantısı salonu gibi birçok alan için tam 111 parça mobilya alınacağı belirtildi.
İhaleyi, tam 2 milyon 895 bin TL teklif veren Erdem Büro Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kazandığı açıklanarak 3 Haziran’da sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2013 yılında, Sarıyer İstinye’de bulunan tarihi Müşir Fuat Paşa Yalısı’nın çatı kısmında yangın çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin ortak kullandığı yalıdaki yangının ardından tarihi bina büyük oranda zarar görmüştü.
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