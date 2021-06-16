Kızını parka götüren babayı öldürmüşlerdi: Otopark çatışmasına 6 tutuklama

İstanbul Şişli’de 40 metrekarelik otopark için silahlı çatışmaya girerek, kızı ve eşiyle parktan dönerken Okan Karaten’i ölümüne neden olan 6 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.