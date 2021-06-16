Mahallesindekileri ikna edip aşı olmaya götürüyor: 'Aşı Ana bu işi çözecek'

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Şişli Etfal Hastanesi'nin bahçesindeki kalabalık grup dikkat çekti. Kuştepe'den geldiklerini belirten grup, muhabir onlarla konuşmak isteyince "Aşı Ana" konuşsun dedi.

Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre mahallesinde 'Aşı Ana' olarak bilinen Lale Türlü, bir otelde temizlikçi olarak çalışıyor.

Otel çalışanları için aşı hakkı açılınca, patronuna giderek aşı olmak istediğini söylüyor. Otelde ilk aşılananlardan biri oluyor. Otel çalışanlarından gönüllü olmayanların tümünü de ikna ederek aşı olmalarını sağlıyor. Daha sonra da mahallede seferberlik başlatıyor. İnternetten komşuları için randevu alıyor, aşı olmak istemeyenleri ikna ediyor, onlarla bizzat hastaneye kadar gidiyor. Adı da mahallede 'Aşı Ana'ya çıkıyor.

'Koronavirüsten çok korktum'

'Aşı Ana' kendisini şöyle anlatıyor:

"Çok titiz biriyim. Evimde, mahallemde, iş yerimde temizliğe çok dikkat ederim. Koronavirüs ilk çıktığında çok korktum. Maskemi hiç çıkartmadım. Çocuklarıma da hiç çıkarttırmadım. Sonra aşı Türkiye’ye gelince hemen oldum. Çalışma arkadaşlarımı, ailemi, mahallemden insanları da ikna ettim. Hepsiyle hastaneye gidip aşı olmalarını sağladım. Artık sayısını unuttum ama 30’dan fazla kişidir. Benimle birlikte oğlum da yardımcı oluyor. Mahalleden kim aşı olmak istiyorsa önce bizim eve geliyor. Herkes aşısını olmalı, bu hastalığı ancak böyle yenebileceğiz."

'Aşı olana yemek ısmarlıyor'

Kuştepe’de aşı olmak isteyip randevu almayı beceremeyen soluğu Aşı Ana'nın yanında alıyor. Seyhan İnce de onlardan biri. "Allah ondan razı olsun" deyip anlatıyor: