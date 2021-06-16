İstanbul'da trafik yoğunluğu

Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle İstanbul'un Anadolu yakası sağanak yağışa teslim oldu. Yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 08.40 itibarıyla yüzde 60'ın üzerine çıktı.