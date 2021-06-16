Para vermedikleri için anne ve babasını öldürdü

Balıkesir'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki Mert Diplen, para istediği annesini ve babasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen Diplen, tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, annesi Sevgi Diplen ve babası Şenol Diplen'den para istedi. Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese giden sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cezaevinden izinli çıkmış

Uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle geçen sene tutuklanan Diplen’in, açık cezaevlerinde kalanlara, koronavirüs salgını nedeniyle verilen izinle çıktığı öğrenildi.

17 yaşındayken kendisinden 1 yaş küçük çocuğu öldürmüş

Mert Diplen'in, 17 yaşındayken ise 16 yaşındaki Kadir Akgün’ü öldürdükten sonra tutuklandığı, yaşının küçük olması ve iyi hal ile tahrik indirimlerinin uygulanması nedeniyle 2 yıl sonra cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.