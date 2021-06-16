Dilipak: ABD'nin söylemeyip aklında tuttuğu kısım ise, bizi ucuz asker deposu gibi kullanma planı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken kendisinden boşalacak yerin Türkiye tarafından doldurulmasını istediğini ifade etti. Dilipak, "Söylemeyip aklında tuttuğu kısmı ise, bizi Kore’de kullandığı gibi bölgede kendi yerine ölsün diye, ucuz asker deposu gibi kullanma planı" dedi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Garp cephesinde yeni bir durum yok' başlığıyla yayımlanan yazısında G7 ve NATO zirveleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Zirvelerin ardından durumu özetleyecek tek cümlenin "Dağ fare doğurdu" olduğunu söyleyen Dilipak, "Dostlar alışverişte görsün kabilinden bir buluşmadan söz ediyoruz. Kimse aradığını bulamadı, herkes kendi şarkısını söyledi ve gitti" dedi.

"Türkiye açısından ne FETÖ, ne PYD/PKK, ne S-400 - Patriot, ne F35, ne İncirlik Üssü ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Ama NATO'nun gelecek vizyonu üzerinde konuşmuşlar, görüşmeler devam edecek" ifadesini kullanan Dilipak, uzlaşma olmayan konularda da görüşmelerin devam edeceğini ifade etti. Dilipak, devamında şunları söyledi:

"Bu arada ABD Afganistan’dan geri çekilmeye hazırlanırken, kendinden boşalacak yerin Türkiye tarafından doldurulmasını istiyor. ABD Ortadoğu’da kendi askerlerinin ölmesini istemediğini söylüyor. Söylemeyip aklında tuttuğu kısmı ise, bizi Kore’de kullandığı gibi bölgede kendi yerine ölsün diye, ucuz asker deposu gibi kullanma planı.

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