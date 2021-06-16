İstanbul Valisi Yerlikaya: Salgın boyunca bir günde en yüksek doz aşılama oranına erişildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 6.210.282 doz aşı yapıldığını ve son 24 saatte 273.602 kişinin aşılandığını duyurdu.
#İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2021
1 doz: 3.916.959 ✅
2 doz: 2.251.556 ✅✅
Toplamda 6.168.515 doz #aşı oldu.
Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.#RandevunuAlAşınıOl#İstanbulRekoraKoşuyor pic.twitter.com/RD7MniX6Qp
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)