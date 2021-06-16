İstanbul Valisi Yerlikaya: Salgın boyunca bir günde en yüksek doz aşılama oranına erişildi

#İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı.



1 doz: 3.916.959 ✅

2 doz: 2.251.556 ✅✅



Toplamda 6.168.515 doz #aşı oldu.



Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.#RandevunuAlAşınıOl#İstanbulRekoraKoşuyor pic.twitter.com/RD7MniX6Qp