Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonuna ilişkin açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptı.
Muş, ''Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır'' dedi.
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021
Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh
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