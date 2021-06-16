Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Gömbe Mahallesi'nde Akdağ mevkisine sabah saatlerinde kar yağdı. Kar yağışı, bölgede yaşayanları şaşırttı.

Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, 2500 rakımlı dağda haziran ayında kar yağmasının hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Serik'te de hortum oluştu

Öte yandan, Antalya'nın Serik İlçesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından hortum oluştu. Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı. Karaya ulaşarak bir otelin çatısına zarar veren korku dolu anlar yaşattı.