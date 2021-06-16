Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

Türkiye'de koronavirüs aşı programında yeni bir uygulama daha başlatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" ifadesini kullandı.
BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021
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