İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz" dedi.

Gecikme ve aksama yaşanan seferler ise şöyle: "TK 7471 Antalya-Saw, TK 7559 Ankara-Saw, TK 7711 Tel Aviv-SawTK, 7511 İzmir-Saw"