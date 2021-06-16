İstanbul'da 3 milyon liralık gasp ve cinayetin arkasında 'saadet zinciri' şüphesi

İstanbul'da holding yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada polisin 'saadet zinciri' üzerinde durduğu belirtildi. Olayın ardından intihar eden Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın'ın 'Kaz çiftliği' için yüksek kar payı vaadiyle 40 milyon lira topladığı, cinayet şüphelilerinin bu olayla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

İstanbul Ataşehir'de SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın dün gasp edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Polis olay yerinde ayrıntılı inceleme yaparken, şirket çalışanlarının ifadeleri alındı. Gaspçıların kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın ve Aziz Önen'in aktardığına göre, Sibel Koçan’ın eski eşi ve iş arkadaşı olan Süleyman Aydın ise Ataşehir’deki bir rezidansın 32. katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi. Polis her iki olayın bağlantısı olabileceğinin üzerinde durarak soruşturmayı sürdürüyor.

AS Holding ve Süleyman Aydın'ın adı 'saadet zinciri' ile 2019'da gündeme gelmişti. 'Kaz çiftliği' ve 'enerji santralleri' kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirket ödemeye yapmamaya başlamıştı. Saldırganların 'saadet zinciri' ile bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

Ne olmuştu?

Merkezi Ataşehir’de bulunan holdingin yöneticisi Sibel Koçan, dün sabah şirket çalışanı Aydın Mert’le birlikte bankaya giderek 3.3 milyon lira çekti. Aracıyla saat 10.00 sıralarında Küçükbakkalköy’deki holding binasına gelen Koçan’ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı. Otomobildeki iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı. Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direndi. Mert de müdahale edince arbede çıktı. Gaspçılardan biri tabancayla Koçan’ı başından vurup çantayı alarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.