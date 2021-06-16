Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.

Vatandaşlar, bir süredir ilk doz için Sinovac aşısı randevusu alamadığını belirtiyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada bugüne dek 35 milyon doz aşı uygulandığını duyurmuştu. Aşılama programına son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar dahil edilmişti.