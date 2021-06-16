Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e ilişkin açıklama: Kendisiyle görüşeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, toplantının başında gülerek "Bugün kalabalıksınız. A Haber bile gelmiş, heyecan var anlaşılan" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey'i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz" dedi.

Parti içi tartışmaların kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmadığını belirten Karamollaoğlu, "Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'le görüşmesini erken seçim hazırlıkları olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna, "Erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, Asiltürk'le birbirlerinden çok uzak olmadıklarını vurgulayarak "Oğuzhan Asiltürk’le ara ara görüşüyoruz, birbirimizden çok uzak değiliz. Bu konuyu görüşürüz" diye konuştu.

Karamollaoğlu: Bugün kalabalıksınız. A Haber bile gelmiş, heyecan var anlaşılanhttps://t.co/QrzdJ6t5zn pic.twitter.com/QBwRgmMoSh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2021

Ne olmuştu?

Oğuzhan Asiltürk, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" demişti.

Asiltürk ayrıca, "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir" diyerek partide yeni yönetim hedefini açıklamıştı.