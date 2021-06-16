Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: 'Algı yapalım' derken bütün AK Parti seçmenine hakaret etmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber'in kendisiyle ilgili haberini kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tiye aldı.
'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti seçmenine çağrı: Haram oya ihtiyacımız yok helal oya ihtiyacımız var' başlıklı haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Akıllarınca 'Kılıçdaroğlu'na algı yapalım' derken, bütün AK Parti seçmenine hakaret etmişler. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin Tekrar ediyorum, harami düzenin yapı taşları, 40 haramiler, 5’li çeteler bize hiç gelmesin, gözlerinin yaşına bakmayacağım."
Kılıçdaroğlu, paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.
Akıllarınca “Kılıçdaroğlu’na algı yapalım” derken, bütün Ak Parti seçmenine hakaret etmişler. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin 😀 Tekrar ediyorum, harami düzenin yapı taşları, 40 haramiler, 5’li çeteler bize hiç gelmesin, gözlerinin yaşına bakmayacağım. pic.twitter.com/HA7rR6X3eG— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 16, 2021
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