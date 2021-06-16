Fatih Altaylı: Diriye rahmet okurken, gazeteciliğe rahmet okutuyorsunuz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine gazeteci gözüyle bakılmasını isteyenlerin hiç değilse kanlı canlı eski bakanlar için "Rahmetli" dememesi gerektiğini söyledi. Altaylı, "Çünkü böyle yapınca gazeteci olmadığınız ortaya çıkıyor. Diriye rahmet okurken, Gazeteciliğe rahmet okutuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Rahmetli gazetecilik' başlığıyla yayımlanan yazısında gazeteciliğin bir kalitesi olması gerektiğini söyledi.

"Tabii Türkiye'nin mevcut halinde çok yüksek bir standart beklemiyoruz ama kendine gazeteci gözüyle bakılmasını isteyenler, sevmedikleri gazetecilere laf sokarken hiç değilse yaşayan insanları öldürmemeli, kanlı canlı eski bakanlara 'Rahmetli' dememeli" ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Çünkü böyle yapınca gazeteci olmadığınız ortaya çıkıyor. Diriye rahmet okurken, Gazeteciliğe rahmet okutuyorsunuz."