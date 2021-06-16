Soylu, TBMM Başkanı Şentop'la görüştü

'Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Şentop'un makamında bugün gerçekleşen ve yarım saat süren görüşmenin gündemine ilişkin açıklama yapılmadı. Soylu, görüşmenin ardından TBMM Başkanlığı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

Şentop, bahsi geçen iddiayı Soylu'ya yazılı olarak sormuştu. Söz konusu yazıda Şentop, Meclis'in adının böylesi bir iddia ile anılmaması ve milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştı.