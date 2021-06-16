Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'Soma davası' açıklaması: Karar, toplum vicdanını rahatlatmamıştır

'Soma davası' kararını değerlendiren Türk-İş Başkanı Atalay, "Verilen karar, toplum vicdanını rahatlatmamıştır. Şehitlerimizin aileleri, bir kez daha mağdur edilmiştir. Maalesef 7 yıldır sabırla beklenen adalet tecelli etmemiştir. Bu karar, toplum vicdanında karşılığını bulmamıştır" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında verilen karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atalay, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan faciada 301 maden işçisinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Aradan geçen sürede, acıların hafiflemediğini aksine daha da arttığına işaret eden Atalay, bu acıyı sadece yakınlarını kaybedenlerin ailelerin değil, işçi sınıfının da unutmadığını ve hiçbir zaman unutturmayacağını vurguladı.

'Maalesef 7 yıldır sabırla beklenen adalet tecelli etmemiştir'

Türk-İş Başkanı Atalay şunları kaydetti:

"7 yıl önce Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasıyla ilgili olarak bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi 4 sanık için kararını verdi. 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanına 20 yıl, mühendislerine 12 yıl 6 ay hapis ceza verildi, bir Yönetim Kurulu üyesi ise beraat etti.

Verilen karar toplum vicdanını rahatlatmamıştır. Şehitlerimizin aileleri bir kez daha mağdur edilmiştir. Maalesef 7 yıldır sabırla beklenen adalet tecelli etmemiştir. Bu karar toplum vicdanında karşılığını bulmamıştır. Ülkedeki işçi sağlığı alanında yaşanan ihmalin müeyyidesi hukuk alanında beklenen ölçüde olmamıştır."

'Mevzuat değişikliğinin takipçisi olacağız'

Çalışanların iş ve yaşama şartlarının insana yakışır seviyede olmasına yönelik çalışmaların Türk-İş ve üye sendikalarının öncelikleri olmaya devam edeceğinin altını çizen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"İş kazaları sonucu yaşanan iş cinayetlerinin en ağır müeyyide ile cezalandırılması için mevzuat değişikliğinin takipçisi olacağız. İşçinin alın teri ve canı üzerinden kar sağlanması dönemi sona ermelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri bir maliyet unsuru değildir. İnsan hayatı ve işçi emeği ihmal edilemeyecek en yüce değerdir."

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin yeniden yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, 2 maden mühendisi 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Ne olmuştu?

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından devam eden dava sürecinde 11 Temmuz 2018'de, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti. Bu kararla şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın 15 yıl hapsine hükmedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin 5 tutuklu sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulmuş, Can Gürkan'ın ise yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt hakkında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.