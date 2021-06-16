Hadi Özışık'tan Veyis Ateş'e: Konuşmayacaksan meslektaşlarından özür dile ve mesleğe veda et

Gazeteci Hadi Özışık, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddiaların odağında bulunan meslektaşı Veyis Ateş'e "Çık konuş kardeşim" diye seslendi. Özışık, "Söyleyecek sözün yoksa meslektaşlarından özür dile ve mesleğe veda et" ifadesini kullandı.

Son olarak, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle gündeme gelen gazeteci Hadi Özışık, meslektaşı Veyis Ateş'in durumuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Özışık, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarına değinerek Ateş'e "Çık konuş kardeşim" diyerek çağrıda bulundu. "Ne olmuşsa dosdoğru anlat" ifadesini kullanan Özışık, şöyle devam etti:

"He 'Benim söyleyecek sözüm yok' diyorsan, o zaman yapacağın başka bir şey var. Onu da sen biliyorsun, meslektaşlarından özür dilemek ve bu mesleğe veda etmek. Başka çare yok. Bu arada aldığım bir bilgiye göre Habertürk yönetimi, daha önce açıklama yap dediği Veyis Ateş'ten savunma istemiş."

Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi ve kardeşi Süleyman Özışık için 'hiç vakit kaybetmeden' suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bu konu ile ilgili de suç duyurusunda bulunulmasını gerektiğini söyledi.

SEDAT PEKER VE SEZGİN BARAN KORKMAZ’IN VEYİS ATEŞ’LE İLGİLİ İDDİALARI! https://t.co/PraoJHiBP3 — Hadi OZISIK🇹🇷 (@HadiOzisik) June 15, 2021

Ne olmuştu?

Veyis Ateş'in, hakkında arama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz konakladığını öne sürülmüştü. Ateş, bu iddianın ardından izne çıktığını duyurmuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise 14 Haziran'da yayımlanan yazısında Korkmaz’ın kendisini aradığını, Ateş'in 7 Ocak’ta kendisiyle iletişim kurduğunu söylediğini belirterek "Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar" diye yazmıştı.

Altaylı, söz konusu görüşmenin kaydının bulunduğunu, Korkmaz'ın bunu 'ablası gibi sevdiği bir gazeteciye' dinlettiğini söylediğini aktarmıştı. Bunun üzerine, Altaylı'nın işaret ettiği, Korkmaz'ın kendisine Ateş'le ilgili bir kayıt dinlettiğini açıklamıştı. Yılman, bu kayıtta yer alan detayları şöyle anlatmıştı

"Veyis Ateş diyor ki özetle; ‘Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…’

Bunun üzerine SBK diyor ki; ‘Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?’

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; ‘Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…’

SBK ise; ‘Nasıl göstereceğim abi?’

Veyis; ‘Talep ettikleri meblağı yollayacaksın’ diyor.

SBK da; ‘Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?’ diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman: Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak."