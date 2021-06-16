Kayıt
17:58 16 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Duygu Delen davası: Sanık avukatlarının talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu tartışma yarattı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1042659113_0:2:1200:677_1200x675_80_0_0_083b31b7a7b2c8fed689bd7889e7b70a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106161044748113-duygu-delen-davasi-sanik-avukatlarinin-talebiyle-hazirlanan-bilirkisi-raporu-tartisma-yaratti/

    Gaziantep’te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada bilirkişi raporu sunan Prof. Dr. Kar, Delen'in ölümünün aydınlatılması için psikolojik otopsi yapılması önerisinde bulundu. Kar, Prof. Arıcan’ın sanık avukatlarının talebi üzerine hazırladığı ve Delen’in ‘düşerken bilincinin açık olduğunun’ iddia edildiği bilirkişi raporuna da karşı çıktı.

    Gaziantep’te şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davanın 4. duruşması görülüyor. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Mehmet Kaplan katılırken, Delen Ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca, TBB Kadın Hakları Komisyonu adına Av. Meriç Güzel, sanık avukatı Enes Akbulut duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Delen ailesi de takip etti.

    İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) aktardığına göre, Delen’in ölümüne ilişkin sanık avukatlarının talebiyle bilirkişi raporu hazırlayan heyette yer alan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nadir Arıcan, Murat Akbaba, Alpaslan Can, Çağlar Özdemir duruşmada hazır bulunurken soruşturma aşamasında dosyaya bilirkişi raporu sunan Prof. Dr. Hakan Kar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

    Duruşma Adli Tıp Uzmanı Nadir Arıcan’ın beyanıyla başladı.

    ‘Bulgular bilincin kapalı olmadığını gösteriyor’

    Dosyayı inceleyip, olay yerini gördükten sonra eldeki bulguları değerlendirerek rapor hazırladıklarını aktaran Arıcan, raporda belirttikleri hususları tekrar ettiklerini söyledi.

    Arıcan, yüksekten düşme durumlarının intihar veya cinayet olduğuna dair yorum yapmaktan kaçındıklarını dile getirdi:

     “Vücutta oluşan ray şeklindeki ekimozların tamamı alttaki kemik yapısıyla ilgilidir. O yaralar ev içerisinde değil düşmeye bağlı olarak oluşan yaralanmalardır. Bu yaralanma şekilleri de düşme kaynaklı yaralanmalardır. Ölüme neden olan yaralanmalar tamamen yüksekten düşmeyle uyumludur. Görüntülerde kişinin yüksekten düşerken aktif hareket yaptığı, korunma refleksi gösterdiğini fark ettik. Bu bulgular bilincin kapalı olmadığını gösteriyor. Bilincin tamamen kapalı olacağı nitelikte bir travma söz konusu değildir.”

    ‘Kendini savunabilir’ iddiası

    Mahkeme Başkanı’nın Maktul kendisini sanığa karşı bedenen savunabilir mi, düşme öncesinde maktul sanığa karşı balkonun durumu itibariyle karşı koyabilir mi?” şeklindeki sorulara yanıt veren Arıcan, “Evet, maktul kendisini savunabilir. Balkonda kendisini koruma durumunu net olarak açıklayabilmemiz çok güçtür. Ancak eldeki bulgular karşı koyma imkanı ve gücüne sahip olduğunu göstermektedir” iddiasında bulundu.

    Arıcan, ‘olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu noktasında tıbbi yönden net ve kesin bir ayrım yapmalarının mümkün olmadığını’ söyledi.

    'Mahkemenizce alınan bilirkişi raporunda da bilincin tam kapalı olmadığı belirtilmiştir'

    Diğer bilirkişi raporuyla ilgili de konuşan Arıcan, şunları kaydetti:

    “Orjinin mahkeme tarafından değerlendirmesi gerektiği söylendikten sonra olayın geliştiği ortama ilişkin bir yorum yapılmış bizim buna katılmamız mümkün değildir. Mahkemenizce alınan bilirkişi raporunda da bilincin tam kapalı olmadığı belirtilmiştir.”

    “Olay yerindeki kemer vücuttaki yaraları oluşturabilir mi?” sorusunu yanıtlayan Arıcan, “Yaralar kemer ile oluşmuş olsaydı ekimozlar paralel olarak görülürdü. Ancak ölçüler açısından böyle bir uyum yok. Ray şeklindeki ekimoz izinin kıvrılmış olması alttaki kemiğin de kıvrılma yapısından kaynaklıdır. Kapının ve perdenin durumu gibi tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde bir kişinin başka birisini oradan sürükleyerek götürmesi pek mümkün değildir” dedi.

    Delen Ailesi’nin Avukatı Ömer Faruk Akan ise Arıcan’a, “Duygu’nun düşerken avcunun ve elinin açık olması düşüşteki hava sürtünmesinden kaynaklı olabilir mi ile madde ve alkolün sanık üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?” sorularını yöneltti. Arıcan da, “Hayır olamaz biz bunu refleks olarak değerlendiriyoruz. Gerek alkol gerek uyuşturucunun nasıl bir etki gösterdiği kişiye ve aldığı miktara göre değişir” diye yanıtladı.

    Prof. Dr. Kar'dan itiraz: Bilincin açık olup olmadığı konusunda dosyaya sunulan görüşler arasında çelişki var

    Delen’in ölümüne ilişkin soruşturma aşamasında bilirkişi raporu hazırlayan Prof. Dr. Hakan Kar ise kendi raporunun raporun eldeki mevcut delilleri değerlendiren bir nitelikte olduğunu ifade ederek Arıcan'ın raporuna önemli eleştiriler yöneltti.

    Kar, Delen’in düştükten yaklaşık 45 dakika daha yaşamını sürdürdüğünü paylaştı:

    “Duygu’nun vücudunda oluşan lezyonların düşmeyle mi yoksa darptan kaynaklı mı oluştuğu hususunu net bir şekilde değerlendiremeyiz. Olayın orjinini değerlendirmek adli tıp uzmanlarının değil hukukçuların işidir. 4 kişilik bilirkişi heyeti olayın kazara olamayacağını yazmış geriye iki ihtimal kalıyor. Bu iki ihtimal içinde bilimsel veriler sunmalıyız. Düştüğü esnada sol el yere temas etmiyor. Ellerin refleksle açıldığı görüşüne katılmıyorum. Refleks hareketi olması durumunda neden önce kafa yere değiyor. Ben bilincin kapalı olduğu konusunda net bir tespit yapmıyorum ancak eldeki veriler kapalı olduğunu işaret ediyor. Parmakların açık olmasından bilincin açık olduğuna net bir şekilde varılmış olmasını anlamadım. Bilincin açık olup olmadığı konusunda dosyaya sunulan görüşler arasında çelişki bulunuyor.”
    ‘Yüksekten düşme vakalarında ray şeklindeki ekimoza rastlamadım’

    Düşmeye bağlı oluştuğu belirtilen ray şeklindeki ekimozlarla ilgili olarak dosyaya sunulan bir olgu olduğunu sözlerine ekleyen Kar, sözlerine şöyle devam etti:

    “Dünyada tek örneği olan bu örneğin Delen’de ki yaralanmayı açıklamak adına göstermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu olgu literatürde çok çok az vardır. Eğer böyle bir şey varsa hocalarımız neden kitaplarında yazmamış. 90 yaşındaki bir insanda sadece kolda ve iki adet olan olgunun Duygu Delen’de sağ kol ile ön kolda ve sol bacakta meydana gelen beş veya altı adet ray şeklindeki ekimozları ekarte etmeye yönelik olduğunu düşünmekteyim. Ben yüksekten düşmelerdeki otopsilerde ray şeklinde ekimoza karşılaşmadım. Delen’in sol bacağı düşme eylemi tamamladıktan sonra sadece 10-20 cm bir mesafeden yere çarpıyor. Ancak boylu boyuna uzanan ray şeklindeki ekimoz görüşüne katılmıyorum. Ayrıca sağ kolda humerus olarak tabir edilen kemiğin kadınlardaki büyüklüğü dikkate alındığında eni 2, 2,5 cm aralında değişmektedir. Oysa buradaki oluşan ray şeklindeki ekimozun genişliğinde 5 cm’dir. Ray şeklindeki ekimozlarında gelişimi ile ilgili alınan raporlarda çelişki mevcuttur. Bu nedenle bu hususta adli tıptan görüş sorulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim."

    ‘Psikolojik otopsi yapılabilir’

    Kar, Prof. Dr. Nadir Arıcan’la birlikte 3 adli tıp uzmanının hazırladığı raporda dünyada çok çok az görülen bir detayı sunmalarını doğru bulmadığını kaydetti:

    “Benim raporumda olayın net olarak nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir yorum mevcut değildir. Bu gibi olgularda psikiyatrik açından değerlendirmeler yapılır. Buna adli psikolojik otopsi yapılır. Psikolojik otopsinin olayı aydınlatmaya yardımcı olabileceğini düşünüyorum.”

    ‘Çamaşır iplerine çarptığı kesin çünkü ipler kopuyor’

    Prof. Dr. Hakan Kar’ın beyanlarına karşı söz alan Prof. Dr. Nadir Arıcan’da, “Ekimozlarla ilgili yaptığımız tespitin çok nadir görüldüğünü raporumda ve konuşmamda belirttim. Çok nadir görülmesi bunun olmayacağı anlamına gelmez. Hakan hoca düşme anında bilincin kapalı olduğu ancak canlı olduğunu belirtmiş. Biraz farklı bir yorumla karşılaştık. Bilincin açık olmasının gerekçesi görüntülerdeki aktif hareketlerdir. Baş bölgesindeki yaralanma olay öncesi olduğu demek büyük bir yanılgıdır. İpe rağmen aynı şekilde düştüğünü öngöremeyiz. Çamaşır iplerine çarptığı kesin çünkü ipler kopuyor” ifadelerine yer verdi.

    ‘Farklı bir adli tıp heyetinden görüş alınabilir’

    Cevabın ardından Avukat Pak, Hakan Kar’a, “Bilincin açık olduğunu kabul etmemiz için hangi bulgulara bakmamız gerekiyor?” sorusunu yöneltti.

    Bilincin kademelerinin olduğunu aktaran Kar, “Ben raporda ‘Bilincin belli gerekçelerle kapalı olduğunun kabulü gerektiği’ şeklinde yazdım. 3 tane çelişkili ifade var. Ben kararda benim görüşüm ifadem esas alınsın demiyorum. Bunun yerine farklı bir adli tıp heyetinden görüş alınabilir. Bilincin açık olduğunu anlayabilmek için ses duyulabilirdi, farklı görüntüler olabilirdi. Ancak bunların hepsi varsayımdır. Duygu’nun elinin açık olması ve dirsek hareketinin yere ilk temas eden kısmın baş ve sırt olması nazara alındığında bilincin açıklığı yönünde net bir kanaat oluşturmaya yetmeyeceğini ifade ettim. Ben raporumda sanığın alkol komasında olduğu yönünde bir değerlendirme yapmadım sadece tıbben normal standart bir insanın 200-250 mg alkollü olması halinde alkol zehirlenmesi kabul edilmektedir yazdım. Alkolün etkisi kişiden kişiye farklılık göstermektedir” sözlerine yer verdi.

    Sanık avukatı Enes Akbulut da Hakan Kar’a, şunları söyledi:

    “Hazırladığınız raporda 'Olay yerinde öfke kontrolünü kaybetmiş bir insan' diyorsunuz ama Mehmet’in Duygu’nun düşmeden sonra gösterdiği davranışlarını neden değerlendirmiyorsunuz?” şeklinde soru sordu. Raporunda bir senaryo kurmadığını vurgulayan Hakan Kar, “Sanığın psikolojik durumunu bu alanda uzman olan kişiler değerlendirebilir. Raporumda evin içerisindeyken Mehmet Kaplan’ın Duygu’ya yönelik öfke kontrolünü kaybederek şiddet gösterdiği konusunda net bir tespit yapmadım. Sadece kanındaki alkol miktarının öfke kontrolünde zorluğa neden olabileceği yönündeki tıbbi kabulden bahsettim.”

    Adli Tıp Uzmanları beyanlarının sona erdiği duruşma avukat, müşteki ve sanık beyanlarıyla devam ediyor.

    İlgili konular:

    Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni soruşturma
    Etiketler:
    Rapor, Kadın cinayeti, Mehmet Kaplan, Duygu Delen, bilirkişi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı.
    Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet