İBB Meclis üyesi Yıldız: İstanbul metrosuna internet geliyor, başardık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Dr. Taylan Yıldız, İstanbul metrosuna internetin geleceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, "İstanbul metrosuna internet geliyor! başardık! Birlikte çok güçlüyüz gençler!!! Çok!" ifadelerini kullandı.

Bu emsal teşkil edecek. Umarım Ankara ve İzmir metrolarında da İnternet ivedilikle açılacaktır.🦾 — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 16, 2021

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Yıldız, açıklamasının devamında, "Bu emsal teşkil edecek. Umarım Ankara ve İzmir metrolarında da İnternet ivedilikle açılacaktır" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'ndan açıklama

Yıldız'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. "İstanbul’a müjde" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a teşekkürler."

İstanbul’a müjde



Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz @taylanyildiz'a teşekkürler. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2021

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İstanbul’a müjde



Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz @taylanyildiz'a teşekkürler. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2021

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