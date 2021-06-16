Okul inşaatında iskele çöktü: İki kardeş hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapımı devam eden ilkokul ve ortaokul inşaatının 5. katında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İskelede çalışan kalıp ustaları 47 yaşındaki Şaban ve 51 yaşındaki Mustafa Tınış, çökme sonucu düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tınış kardeşlerin cansız bedenleri, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında müteahhidin ifadesine başvurdu.

Ordu'nun Kumru ilçesi Karacalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tınış kardeşlerin, memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.