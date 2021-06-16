Serinlemek için Ankara Çayı'na giren çocuk boğuldu

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayı'na serinlemek için giren ve ikisi kardeş olduğu öğrenilen 9-10 yaşlarındaki çocuktan birisi akıntıya kapıldı.

Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulanstan yardım istedi.

Akıntıya kapılan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen ismi henüz öğrenilemeyen çocuk hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.