İzmir'de bir sağlık memuru hastanedeki pansuman odasında ölü bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir hastanede görevli sağlık memuru, pansuman odasında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık memuru, pansuman odasında tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre hastanenin ortopedi servisinde bir pansuman odasından silah sesi gelmesi sonrası yapılan kontrolde sağlık memuru Savaş Hamurçili'nin tabancayla göğsünden vurulmuş olduğu görüldü.

Yapılan incelemede Hamurçili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tabancanın olay yerinde olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.