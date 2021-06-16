5 kilometrelik kovalamacada yakalandı, 'ehliyetim yoktu' diye ağladı

Bursa’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçan Ömer Can Ö. ve 3 arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyona çarpınca yakalandı. Polise yakalanmasının ardından ağlayan Ömer Can Ö., “Ehliyetim yok. Arabayı bağlayacaklar diye kaçtım. Staj dosyamı götürmeye çıktım” dedi.

Bursa’da, saat 13.00 sıralarına merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Çiçek Caddesi’nde seyir halinde olan otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile kaçmaya başladı.

Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı. 20 yaşındaki sürücü Ömer Can Ö., otomobiliyle ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, otomobil sürücüsüne anonslar yaparak, durmasını istedi. Değirmenlikızık Mahallesi´nde sokak arasında otomobille tehlikeli şekilde ilerleyen şüpheliler, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Destek için bölgeye gelen polis ekipleri, mahallenin giriş çıkışlarını kapattı.

Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobille Kavaklı Sokak'taki park halinde bulunan kamyona çarparak durdu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Can Ö. ile yanında bulunan arkadaşları Alpay A., E.A. ve A.D.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren Ömer Can Ö., yakalanınca ağladı. Ömer Can O., “Ehliyetim yok. Arabayı bağlayacaklar diye kaçtım. Staj dosyamı götürmeye çıktım” dedi.

Toplam 4 bin 126 TL ceza

Ömer Can Ö.’ye otomobiliyle trafikte makas atmaktan 1339 TL, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473TL olmak üzere toplam 4 bin 126 TL ceza uygulandı. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.