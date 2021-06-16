Banka kartını yenileme vaadiyle kandırılıp 6 bin lira dolandırıldı

Samsun'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 6 bin lira dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki F.C.'yi cep telefonundan arayan kimliği belirsiz dolandırıcı, bankadan aradığını söyledi. kredi kartı özelliği alan banka kartının limitini 6 bin TL'ye çıkaracağını ve kartı yenisi ile değiştireceğini söyleyerek kandırıp telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi kendisine söylemesi istedi.

Dolandırıcıya inanan F.C., mesajdaki şifreyi söyleyince hesabından 6 bin lira çekilerek dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan kişi, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.