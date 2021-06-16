Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç’le işbirliği alanlarımızı ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.



Discussed bilateral relations and regional issues w/Foreign Minister @BiseraTurkovic of #BiH.🇹🇷🇧🇦 @TurkishCiOSEECP pic.twitter.com/BrIRhjBqlq — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 16, 2021

​Çavuşoğlu, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Antalya’da, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla birlikte ve ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

GDAÜ DB Toplantısı marjında Antalya’da Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarımla birlikte ve ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik.



Held bilateral&trilateral meetings w/FM @xhacka_olta of #Albania and FM Radulovic of #Montenegro on margins of #SEECP FM Meeting.🇹🇷🇦🇱🇲🇪 @TurkishCiOSEECP pic.twitter.com/eUBOrop87h — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 16, 2021

​Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüşmelerinin ardından protokol konularına ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüşmesinde iş birliği alanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.