Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç’le işbirliği alanlarımızı ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 16, 2021
Discussed bilateral relations and regional issues w/Foreign Minister @BiseraTurkovic of #BiH.🇹🇷🇧🇦 @TurkishCiOSEECP pic.twitter.com/BrIRhjBqlq
Çavuşoğlu, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Antalya’da, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla birlikte ve ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
GDAÜ DB Toplantısı marjında Antalya’da Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarımla birlikte ve ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 16, 2021
Held bilateral&trilateral meetings w/FM @xhacka_olta of #Albania and FM Radulovic of #Montenegro on margins of #SEECP FM Meeting.🇹🇷🇦🇱🇲🇪 @TurkishCiOSEECP pic.twitter.com/eUBOrop87h
Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüşmelerinin ardından protokol konularına ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.
Öte yandan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüşmesinde iş birliği alanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
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