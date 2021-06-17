Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 1 milyon 416 bin 795 doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Koca saat 24.00 itibariyle, 1 milyon 416 bin 795 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşı verilerini sosyal medyadan açıkladı. Bakan Koca paylaşımında "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

Sosyal medya hesabından, bugün 16:53 itibariyle bir milyon doz aşı yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Koca, aşının yapıldığı anın fotoğrafını paylaşmıştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?"