İGDAŞ’ın BOTAŞ’a olan borcu için İBB’nin kefil olmasına onay çıkmadı

İBB şirketi İGDAŞ’ın BOTAŞ’a olan 757 milyon liralık borcunun yeniden yapılandırılması amacıyla İBB’nin kefil olabilmesi için meclisten istenen yetkiye onay çıkmadı.

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının ikinci birleşiminde Finansman Müdürlüğü'nün hazırladığı İGDAŞ'ın BOTAŞ'a olan birikmiş borcu ile ilgili teklif geldi.

Sözcü gazetesinin haberine göre teklifte, İBB şirketi İGDAŞ'ın BOTAŞ'a olan vadesi geçmiş 757 milyon 936 bin 857 liralık borcunun yeniden yapılandırılmasına İBB'nin kefil olabilmesi için meclis tarafından karar alınması istendi.

Teklife ilişkin Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta olduğu Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda mevzuatta belediyenin şirketine kefalet vermesini sağlayan herhangi hüküm bulunmadığı belirtildi.

Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bu konuda bir düzenleme yer almadığı da belirtilerek teklif Finansman Müdürlüğü'ne iade edildi. Teklif mecliste oybirliği ile müdürlüğüne gönderildi.

CHP Grup Sözcüsü Balyalı: Doğalgaz paraları BOTAŞ'a ödenmeyip yerel seçim öncesinde İBB'ye aktarıldı

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, konuyu meclisin mayıs ayı oturumunda gündeme getirerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Balyalı AK Parti yönetimindeyken İBB şirketi İGDAŞ'ın 2018 yılının ekim, kasım, aralık aylarında vatandaştan topladığı doğalgaz paralarını BOTAŞ'a ödemeyip yerel seçim öncesinde İBB'ye aktardığını söylemişti.

İBB'nin İGDAŞ'a faizler dahil 2 milyar lira kadar borcu olduğunu aktaran Balyalı, şunları söylemişti;

"İBB'nin kendi iştirakine niye borcu var? İGDAŞ'ın 2018 yılında ekim, kasım, aralık aylarında vatandaştan topladığı doğalgaz paraları ne oldu? İGDAŞ'a borcumuz olmasının tek bir sebebi var, 2018'in ekim-kasım-aralık aylarında vatandaştan toplanarak BOTAŞ'a ödenmesi gereken faturaların ödenmemesi ve seçim öncesinde İBB'ye aktarılması. Bu borcu şimdi biz ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? Faizi ile beraber ödüyoruz. İGDAŞ BOTAŞ'a borcunu ödeyebilsin diye borçlanma kararları çıkarttık. İstanbul halkının cebinden bu borç için en az 800 milyon lira faiz çıkacak. Bunları hiç düşünmeyeceksiniz, İstanbul halkının fatura paralarını büyükşehire aktarıp onları harcayacaksınız, İGDAŞ'ı BOTAŞ'a milyarlarca lira borçlandıracaksınız, sonra çıkacaksınız bize buradan borçlanma konusundan ders vereceksiniz."