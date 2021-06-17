Muharrem İnce'den Zeydan Karalar'a: Senden o afişlerin parasını alacağım, haberin olsun

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. "Senden o afişlerin parasını alacağım, haberin olsun" ifadesini kullanan İnce, "Ne diye indiriyorsun benim afişimi?" diye sordu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Adana İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı. İnce, açılışta yaptığı konuşmada, Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zabıta ekiplerince kentteki afişlerinin indirtildiğini iddia eden ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösteren İnce, şunları söyledi:

"Zeydan Karalar, sen Muharrem İnce'nin afişlerinden ne istiyorsun? Burası Adana, İnce Memed'in memleketi. Onun gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bu bayrakların içerisinde belediyenin, müteahhittin, hazinenin rant parası yok, alın teri var. O otobüste avanta yok, 81 yürekli insanın parası var. İllerde de o yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım, haberin olsun.

Abdi Ağalara yer yok, benim adım İnce Muharrem. Sen de İnce Memed'in memleketine yakışır gibi davran. Ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün, unutma bunu, yazarım defterin bir kenarına.

'Çatı aday önerenler matematik bilmeyenlerdir'

Cumhurbaşkanı seçimi için çatı aday önerilerine değinen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefetten gelen tepkiye bakın Allah aşkına, çatı adayla gidecekmişiz. Çatı aday matematik bilimine aykırı. Çatı aday şu demektir; 'Erdoğan çok güçlü ben onu tek başıma yenemem, mahallenin bütün çocukları toplanıp gelin, hep birlikte Erdoğan'ı yenelim' demektir. Bu doğru değil, hem katılımı düşürürsünüz hem de yenilirsiniz. Çatı aday önerenler matematik bilmeyenlerdir. Çatı aday önerenler isteyerek ya da istemeyerek Erdoğan'a yardımcı olanlardır. Çatı aday falan yok, herkes adayını çıkarsın.

'Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır'

İkinci turda bakarız, birinci turda Erdoğan yüzde 50+1 alıyorsa zaten geçmiş olsun, yapılacak bir şey yok. Biz Memleket Partisi olarak üyelerimizin önüne sandığı koyacağız. Bakarsın başka bir vatan evladı ben de adayım der. 'Muharrem İnce sen aday olacak mısın?' diye soruyorsan, vallahi olacağım. Ama başkası da çıkabilir, onun önünü kesemem. Ben şöyle yapmam, 'ben koltuğumu sağlama alayım partide, bulayım bir cumhurbaşkanı adayı, ben zaten cumhurbaşkanı olamam, bu koltuk bana yeter' demem. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. İktidar olmanın yolu da bu sistemde partinin genel başkanını, cumhurbaşkanı seçmektir, başka yolu yok."

Muharrem İnce ve partililer daha sonra kurdele keserek Memleket Partisi Adana İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından İnce, Ziyapaşa Bulvarı'ndan partililerle Toros Caddesi'ne kadar yürüyerek vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.