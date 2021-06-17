KüçükÇiftlik Park kapılarını açıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yalnızca tiyatro oyunları için bahçesini açan KüçükÇiftlik Park'ta bu sene farklı programlar yer alacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar konserleri kaldığı yerden devam edecek. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu bu sene de oyunlara ve prömiyerlere ev sahipliği yapacak.

Normal kapasitesi 2 bin kişilik olan ancak salgın sebebiyle oturmalı düzende 500 kişi ağırlayacak olan KüçükÇiftlik Bahçe’de, sinemaseverler de çimlerin üstünde etkinliklerle buluşacak.