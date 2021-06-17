Ahmet Hakan'dan 'Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğu' iddiasıyla ilgili açıklama

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğu iddiasına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

Hakan, iddianın sahibi gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine 'gazeteci' diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız."

Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine “gazeteci” diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız. — ahmet hakan (@ahmethc) June 17, 2021

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