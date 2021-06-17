2 yaşındaki kızını pencereden atarak öldürdü: 'Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi'

Tekirdağ'da Ümmühan Dumanlıoğlu, 2 yaşındaki kızını evin penceresinden atarak öldürdü. Dumanlıoğlu, ifadesinde "Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ümmühan Dumanlıoğlu, geçimsizlik yaşadığı eşi Ahmet Dumanlıoğlu'nu 1.5 yıl önce terk etti ve kızını da yanına alarak annesinin evine taşındı.

Eşi ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran'da iki yaşındaki kızı Ayşegül'ü 2. kattaki dairelerinin penceresinden attı. Küçük kız ağır yaralanırken, Dumanlıoğlu da sokakta yerde yatan kızının yanına gitti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kız çocuğu Çorlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen 12 Haziran'da hayatını kaybetti.

'Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler'

Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Ümmühan Dumanlıoğlu'nun ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi şikayetçi oldu

Kızını toprağa veren Ahmet Dumanlıoğlu ise boşanma aşamasında olduğu Ümmühan D.'den şikayetçi oldu. Ahmet D., ifadesinde, "1.5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim" dedi.