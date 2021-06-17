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    HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

    © AA / Lokman İlhan
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    HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Onur Gencer, "PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" dedi.

    İzmir'de HDP il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Olayla ilgili Onur Gencer isimli şahıs gözaltına alınırken, parti çalışanı Deniz Poyraz saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    İzmir Valiliği'nin görevinden istifaen ayrılmış bir sağlık çalışanı olduğunu açıkladığı saldırgan, ilk ifadesinde "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" dedi. Saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler şöyle:

    16:42 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıyı kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla kınadı. "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaşan Akşener, "Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" diye yazdı.

    15:56 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırıya ilişkin yayınladığı kınama mesajında "Şiddet kaybetmeye mahkumdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır" ifadesini kullandı.

    HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Saldırıdan iktidar ve küçük ortağı sorumlu

    15:38 - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi, bütün demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerini, bütün muhalefet partilerini hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur" dedi.

    Sancar, "İktidar bir bütün olarak bu saldırının sorumlusudur. Her gün nefret diliyle konuşan, düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, toplumu kutuplaştıran, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetin de, bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin ve katliam girişimlerinin sorumlusudur" diye konuştu.

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz

    15:16 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınadı. "İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir" diyen Çelik, güvenlik güçlerinin ve yargı teşkilatının olayı tüm boyutlarıyla açığa çıkaracağını söyledi.

    Çelik, devamında "Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir" ifadesini kullandı.

    Karamollaoğlu: Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli

    15:15 - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı. "Yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diliyorum" diyen Karamollaoğlu, "Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir" ifadesini kullandı.

    Saldırganın ilk ifadesi: PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim

    14:34 - Saldırgan Onur Gencer, ilk ifadesinde kimse ile bağlantısının olmadığını iddia etti. Artı Gerçek'te yer alan habere göre Gencer, "Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" dedi.

    14:20 - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da başsağlığı mesajı yayınladı. İmamoğlu, "Yaşamını kaybeden gencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı kınıyorum. Bu ülke çatışmadan, nefretten, kutuplaşmadan, bölünmeden medet umanlara izin vermez, vermeyecek" diye yazdı.

    Kılıçdaroğlu: Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz

    14:01 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

    "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    • "Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

    14:00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, saldırıyı kınadığını belirterek "Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır" dedi.

    AK Partili Dağ: Saldırı ve cinayeti kınıyorum

    13:35 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin İzmir binasına yapılan saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. İzmir Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Dağ, şunları yazdı:

    "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz."

    HDP'li Kürkçü: Saldırganın ismi Onur Gencer

    13:33 - Saldırganın isminin Onur Gencer olduğu öğrenildi. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, kişisel Twitter hesabında  "Cinayetin ayrıntıları geliyor. 3 silahlı içeri giriyor. O sırada tesadüfen sadece mutfakta çalışan genç HDP'li kadın Deniz Poyraz var. Onu ateş ederek öldürüyorlar. Binayı yakmaya çalışıyorlar. 2 saldırgan kaçıyor. Yakalanan Onur Gencer'in sosyal medya profili çok şey anlatıyor" paylaşımında bulundu.

    Soyer: İzmirimiz huzur kentidir, bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız

    12:36 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Soyer, "HDP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İzmirimiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız" dedi.

    İzmir Valiliği'nden açıklama

    12:17 İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, "32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüphesi şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" dendi.

    HDP: Saldırıda Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi

    12:10 - HDP Basın Bürosu tarafından yaşananlarla ilgili açıklama yapıldı. "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi" denen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    • "35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz'ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."

    Bir kişi gözaltına alındı

    12:00 - Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis, 7 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi ve yaya geçişine kapattı. 

    11:31 - HDP Genel Merkezi, İzmir il binasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Partinin resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" dendi.

    Etiketler:
    Deniz Poyraz, Silahlı saldırı, AK Parti, Tunç Soyer, Hamza Dağ, Yangın, Mahfuz Güleryüz, Rehin, İzmir, HDP, Saldırı
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