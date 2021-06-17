HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

HDP İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti.

HDP İzmir il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" dendi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre olay saat 11:00'de meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi sokağa tabancayla ateş etti. Olay yerine gelen polis, 7 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi ve yaya geçişine kapattı.

Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, bina içerisinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır. pic.twitter.com/LEcBjAtjHA — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 17, 2021

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mahfuz Güleryüz de, gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada silahlı bir kişinin, bina içindeki bir HDP çalışanını rehin alıp binayı ateşe verdiğini söyledi.

Güleryüz, aylardır binalarının önüne getirilen bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve yetkililere şikayet ettikleri halde sonuç alamadıklarını ifade etti.​