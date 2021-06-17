Bankadan 200 TL çalıp kaçmıştı: 24 saat geçmeden yakalandı

Bursa'da kaldırım taşı ile camını kırdığı bankaya soygun amaçlı giren ve 200 TL çalan hırsız 24 saat geçmeden yakalandı.

Bursa’da 28 yaşındaki İsmail Hakkı A., bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi.

Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı. Tuzak paraların çalınmasıyla birlikte alarm devreye girdi.

Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada kasaya tuzak olarak bırakılan 200 liranın çalındığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk önce güvenlik kamerasından zanlının kimliğini belirledi.

Çeşitli suçlardan kaydı olan İsmail Hakkı A. merkez Nilüfer İlçesi’nde bulunan bir kafede ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Zanlı ilk sorgulamada suçunu itiraf etti.