Şentop-Soylu görüşmesi: '10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil'

NTV'nin aktardığına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği belirtildi. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in 'Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiası konuşulmaya devam ediyor.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre, Soylu, dün gerçekleştirilen görüşmede, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söyledi.

Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de belirtildi.

Şentop'tan Soylu'ya mektup

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti.

Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu.

Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etmişti.