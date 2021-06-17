İYİ Partili Yıldız: Kanal İstanbul anketinde 250 bin sahte oy satın alınmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi İYİ Partili Dr. Taylan Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı Kanal İstanbul anketinde, parayla 'evet' oyu kullandırıldığını iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ikinci toplantısı Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Gazete Duvar'ın ANKA'dan aktardığı habere göre kamuoyunda "İnternetçi Arkadaş" olarak tanınan İYİ Partili Yıldız, Kanal İstanbul ile ilgili İstanbul’un anayasasının bu projeyle delinmek istendiğini söyledi.

'5 bin lira, 10 bin lira verip 50 bin oy satın alan insanlar dolar dediler'

Yıldız, gençlerin de bu projeye karşı çıktığını ve sosyal medya üzerinden "Kanal İstanbul’u destekliyor musunuz" diye anket yaptığını, yüzde 97 hayır çıktığını söyledi. Yıldız, ancak ankete meclis konuşmasında kullanacağı notu düşerek bir hata yaptığını dile getirdi. Nitekim, takipçilerinin de trollerin para verip anketin seyrini değiştireceği uyarısında bulunduğunu anlatan Yıldız, "5 bin lira, 10 bin lira verip 50 bin oy satın alan insanlar dolar dediler. Öyle de oldu. Şu an evet yüzde 53, hayır yüzde 46" dedi.

Kanal İstanbul yapılmalı mı? — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 16, 2021

'​İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız?'

Yıldız, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise sahte oy satın alındığına dair belge paylaştı. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın Kanal İstanbul'a tepkisinden korktuğunuz için bot hesaplarla sahte oy kullanıyorsunuz demiştim. İtiraz ettiniz. Ben belgesiz konuşmam. 250.000 sahte oy satın almışsınız. İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız?"

Vatandaşın Kanal İstanbul'a tepkisinden korktuğunuz için bot hesaplarla sahte oy kullanıyorsunuz demiştim. İtiraz ettiniz.



Ben belgesiz konuşmam.



250.000 sahte oy satın almışsınız.



İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız? https://t.co/Q6o8cVLtc0 pic.twitter.com/IT4PbCnAQK — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 17, 2021

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