AYM, Gökçek'e hakaret davasında Bağdat'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Hayko Bağdat'ın eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Alman Yeşiller Partisi'nin eski Eş Başkanı Cem Özdemir, 2015 yılında Ermenistan'ı ziyaret etmiş ve Soykırım Anıtı'na çelenk bırakmıştı. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özdemir'e, Twitter üzerinden "Alman Yeşiller Partisi MV'ne merakımdan soruyorum. Lütfen cevap ver. Senin kökenin Ermeni mi?" mesajını paylaşmıştı.

Gökçek'in mesajına tepki gösteren Bağdat ise, "Cevap ver Cem Özdemir?", "#melihgokcekermeniymiş Bağrıma taş basıp deyiverdim", "Sana resmen Ermeni dedim. Dava aç bence? @06melihgokcek", "Başkenti resmen Ermeni'ye vermişler Yazıklar olsun..." diye paylaşım yapmıştı. Bağdat son mesajında ise "Yeterince durumu izah ettiysek tamamdır. Melih Gökçek iğrenç bir adam. Ve bin yıldır dediğimiz gibi: Yaşasın halkların kardeşliği :)" ifadelerine yer vermişti.

'Yeterince tartışılıp değerlendirilmedi'

Gazete Duvar'ın haberine göre derece mahkemesinin Bağdat'ın tazminat ödemesine ilişkin kararı sonrası AYM'nin bugün yayınladığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İlk derece mahkemesince ve kanun yolu denetimi sürecinde verilen kararlarda davaya konu ifade; paylaşımın tamamı, taraflar arasında yaşanan polemiğin öncesi ve sonrası dikkate alınmaksızın, bir diğer anlatımla olayın bütünselliği gözardı edilerek yalnızca tartışmalı bir kelimenin olayların ve başvurucunun kullandığı sözlerin bütününden koparılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Başvurucunun söz konusu ifadeyi kendisinin de içinde bulunduğu Ermeni toplumuna karşı davacının sarf ettiği daha önceki sözlerine karşılık olarak kullandığı hususu derece mahkemeleri tarafından yeterince tartışılıp değerlendirilmemiştir."

Kararda 'siyasetçilerin, kamuoyunca tanınan kişilerin ve kamusal yetki kullanan görevlilerin gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak durumunda oldukları' ve bunlara yönelik 'eleştirinin sınırlarının çok daha geniş olduğu' vurgusu yapıldı.

AYM, Bağdat'ın manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesinin caydırıcı etki doğurarak kamuoyundaki farklı seslerin susmasına yol açıp çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabileceği görüşüne yer verdi ve, "Bu nedenle somut olayda başvurucunun manevi tazminat ödemesine karar verilmesi demokratik toplumun vazgeçilmez bir unsuru olan siyasilerin söylem ve faaliyetlerine ilişkin eleştiri ve bilgilendirme ortamına da zarar verebilir" ifadeleri kararda yer aldı.

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlali kararı AYM Üyesi Selahaddin Menteş'in karşıoyuyla alındı.https://tr.sputniknews.com/turkiye/201511201019151598-hayko-bagdat-bugun-kayyum/

Tazminatı Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlayacak

AYM, daha önce yapılan başvuruda da Bağdat'ın sözleri kızgınlıkla söylediğine ve ceza verilmesinin farklı seslerin susmasına yol açabileceği, gazetecilik faaliyetinin baskı altına alınacağı gerekçeleri ile Bağdat'ı haklı bulmuştu. AYM, Hayko Bağdat hakkındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter üzerinden karara ilişkin paylaşım yaptı. Akdeniz, "Melih Gökçek’in açtığı hakaret davası ile ilgili Hayko Bağdat’ın Anayasa Mahkemesine yaptığı ikinci başvuruda da AYM ifade özgürlüğü kararı verdi. Böylece kesin sonuç 2-0 Hayko Bağdat lehine sonuçlanmış oldu" dedi.

Melih Gökçek’in açtığı hakaret davası ile ilgili Hayko Bağdat’ın Anayasa Mahkemesine yaptığı ikinci başvuruda da AYM ifade özgürlüğü kararı verdi: https://t.co/KPq5WmXupO Böylece kesin sonuç 2-0 @haykobagdat lehine sonuçlanmış oldu. pic.twitter.com/ILbk8ymVep — Yaman Akdeniz (@cyberrights) June 17, 2021

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Bağdat ise Akdeniz'e yanıt vererek, "Yaman Bey merhaba. Elinize sağlık. Ben Melih Gökçek'ten kazandığımız tazminatı Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na ulaştırmak istedim. Fakat buradan bu işlemleri yapmam, parayı tahsil edip yerine ulaştırmam imkânsız. Belki bir çözüm bulabiliriz. Tekrar teşekkür ederim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.