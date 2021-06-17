Akkuyu NGS sahasında toplu aşılama başladı

Proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre Akkuyu NGS inşaat sahasında tüm çalışanlara Kovid-19 aşısı yapılmasının öngörüldüğü 2. aşılama aşaması başladı.

Rusya'dan gelen bin 620 dozdan oluşan yeni parti Sputnik V aşıları, aşı olmak isteyen tüm çalışanların ve onların aile bireylerinin aşılanmasını sağlayacak.

Akkuyu NGS sahasındaki aşılama çalışmaları, Rusya'dan gelen ve Rus aşısını uygulama teknolojisiyle ilgili eğitimden geçen nitelikli doktorlardan oluşan ekip tarafından yürütülüyor.

Daha önce Akkuyu NGS'ye bin 200 doz Sputnik V aşısı gelmiş ve 600 Rus çalışana aşı yapılmıştı.

Santralin yapımında yer alan Türk çalışanların aşılanmasına santrale yakın bölgelerdeki sağlık kuruluşlarında başlanmış olup Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği sıraya göre devam ediyor.

Akkuyu NGS inşaat sahasında, pandeminin başından bu yana gerekli tüm önlemlere uyularak artırılmış doktor kontrolü uygulaması sürdürülüyor. Salgınla mücadele kapsamında ayrıca personel de düzenli olarak Kovid-19 testlerine tabi tutuluyor.