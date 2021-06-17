İYİ Parti'den ‘Meclis, Şahin ve Türeci’yi Nobel’e aday göstersin’ teklifi

TBMM İYİ Parti Grup Başkanlığı, koronavirüs aşısını bulan BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin Nobel’e aday gösterilmesi için Meclis Başkanlığı'na teklifte bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin Nobel'e aday gösterilmesini talep edeceklerini söylemesinin ardından partinin grup başkanlığı harekete geçti.

Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada," Grup Başkanlığımız; Buldukları Kovid-19 aşısı ile insanlığa büyük hizmette bulunan Türk bilim insanları Sayın Dr. Özlem Türeci ve Sayın Prof. Dr. Uğur Şahin'in Nobel'e aday gösterilmesi için Meclis Başkanlığına teklifte bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Grup Başkanlığımız; Buldukları Covid-19 aşısı ile insanlığa büyük hizmette bulunan Türk bilim insanları Sayın Dr. Özlem Türeci ve Sayın Prof. Dr. Uğur Şahin'in Nobel'e aday gösterilmesi için Meclis Başkanlığına teklifte bulunmuştur. pic.twitter.com/RWhWZ1bzZe — İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) June 17, 2021

​Akşener, BMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kovid-19 salgını söz konusu olmasaydı, kanser çalışmaları nedeniyle bilim çevrelerinde, dünya çapında bir prestije sahiplerdi. İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz."